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​Уорд-Праус: «Плохой день для нас»

22 Октября 2023 • 21:10 Комментировать
Астон Вилла
4:1
Вест Хэм

В девятом туре английского чемпионата лондонский «Вест Хэм» потерпел сокрушительное поражение в Бирмингеме, проиграв «Астон Вилле» со счетом 1:4. События игры прокомментировал полузащитник «молотобойцев»  Джеймс Уорж-Праус, он считает, что его команда просто имела неудачный день.

- Для нейтральных зрителей матч, думаю, был интересным. У нас были определенные моменты, но были и ошибки. Все мы понимаем, что можем выступать много лучше, чем в этом случае. Просто у нас случился плохой день, - заявил Уорд-Праус, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном».


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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джеймс Уорд-Праус
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