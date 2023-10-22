​Уорд-Праус: «Плохой день для нас»

В девятом туре английского чемпионата лондонский «Вест Хэм» потерпел сокрушительное поражение в Бирмингеме, проиграв «Астон Вилле» со счетом 1:4. События игры прокомментировал полузащитник «молотобойцев» Джеймс Уорж-Праус, он считает, что его команда просто имела неудачный день.

- Для нейтральных зрителей матч, думаю, был интересным. У нас были определенные моменты, но были и ошибки. Все мы понимаем, что можем выступать много лучше, чем в этом случае. Просто у нас случился плохой день, - заявил Уорд-Праус, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном».