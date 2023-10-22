«Астон Вилла» устроила разгром «Вест Хэму»

Девятый тур чемпионата Англии завершился результативной встречей «Астон Виллы» и «Вест Хэма», которые боролись за выход на пятое место. В первом тайме был только один гол, бирмингемцы разыграли мяч и вывели на удар Дугласа Соареса, который низом поразил ближний угол ворот. Лукас Пакета допустил ошибку, отдавая мяч назад, и Эзри Конса заработал пенальти. Дуглас Соарес его реализовал. Автор дубля стал невольным соавтором гола в другие ворота, Джаррод Боуэн с рикошетом от правого угла штрафной попал в цель. Вскоре Олли Уоткинс получил мяч на ход, слева ворвался в штрафную и стрельнул в ближнюю девятку. В самой концовке Леон Бэйли пофинтил в штрафной и попал в дальний верхний угол - 4:1.

Бирмингемцы с 19 очками уже пятые, противник (14) - девятый.