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«Астон Вилла» устроила разгром «Вест Хэму»

22 Октября 2023 • 20:32 Комментировать (1)
Астон Вилла
4:1
Вест Хэм

Девятый тур чемпионата Англии завершился результативной встречей «Астон Виллы» и «Вест Хэма», которые боролись за выход на пятое место. В первом тайме был только один гол, бирмингемцы разыграли мяч и вывели на удар Дугласа Соареса, который низом поразил ближний угол ворот. Лукас Пакета допустил ошибку, отдавая мяч назад, и Эзри Конса заработал пенальти. Дуглас Соарес его реализовал. Автор дубля стал невольным соавтором гола в другие ворота, Джаррод Боуэн с рикошетом от правого угла штрафной попал в цель. Вскоре Олли Уоткинс получил мяч на ход, слева ворвался в штрафную и стрельнул в ближнюю девятку. В самой концовке Леон Бэйли пофинтил в штрафной и попал в дальний верхний угол - 4:1.

Бирмингемцы с 19 очками уже пятые, противник (14) - девятый.

Протокол игры  
Астон Вилла4:1Вест Хэм
(1:0) Соарес Дуглас30'  
(2:0) Соарес Дуглас51'  
  56'Боуэн Джаррод (2:1)
(3:1) Уоткинс Олли74'  
(4:1) Бэйли Леон89'  
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса ЭзриТоррес Пау IIДинь ЛюкаМакгинн ДжонКамара Бубакар IСоарес ДугласДзаньоло Николо 76' (Бэйли Леон ( 76') Диаби Мусса 85' (Тилеманс Юри ( 85') Уоткинс Олли
Запасные: Карлос Диего СантосКеллиман ОмариЛенгле КлеманОльсен РобинЧамберс КалумДендонкер ЛеандерТраоре Бертран
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртАгер НаифЭмерсон Палмиери  54'Альварес ЭдсонУорд-Праус ДжеймсБоуэн ДжарродСоучек Томаш 67' (Кудус Мохаммед ( 67') Пакета Лукас 86' (Ингс Дэнни ( 86') Антонио Майкл 90' (Форнальс Пабло ( 90')
Запасные: Керер ТилоОгбонна АнджелоФабьянски ЛукашМавропанос КонстантиносБенрахма СаидДивин Мубама
22 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
22 Октября 2023 в 21:07
ишь. тренеришка. понимаешь)
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