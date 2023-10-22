Западные ценности: Фанаты «Манчестер Сити» порадовались смерти Бобби Чарльтона

В субботу стало известно о смерти легенды «Манчестер Юнайтед» сэра Бобби Чарльтона. Некоторые фанаты «Манчестер Сити» явно перегнули палку, выражая городское соперничество двух клубов. В социальных сетях появилось видео, на котором поклонники «горожан» радостно скандируют фразу: «Bobby's in a box», которую в русской адаптации можно перевести как «Бобби в гробу».

Сэр Бобби Чарльтон умер в 86 лет. Он является одним из величайших английских футболистов в истории. В 1966 году Чарльтон выигрывал «Золотой мяч».

Напомним, что в субботу «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» выиграли свои матчи у «Брайтона» и «Шеффилд Юнайтед» соответственно (по 2:1).