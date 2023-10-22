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Западные ценности: Фанаты «Манчестер Сити» порадовались смерти Бобби Чарльтона

22 Октября 2023 • 19:44 Комментировать (2)

В субботу стало известно о смерти легенды «Манчестер Юнайтед» сэра Бобби Чарльтона. Некоторые фанаты «Манчестер Сити» явно перегнули палку, выражая городское соперничество двух клубов. В социальных сетях появилось видео, на котором поклонники «горожан» радостно скандируют фразу: «Bobby's in a box», которую в русской адаптации можно перевести как «Бобби в гробу».

Сэр Бобби Чарльтон умер в 86 лет. Он является одним из величайших английских футболистов в истории. В 1966 году Чарльтон выигрывал «Золотой мяч».

Напомним, что в субботу «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» выиграли свои матчи у «Брайтона» и «Шеффилд Юнайтед» соответственно (по 2:1).  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бобби Чарльтон
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Комментарии (2)
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Хопёр
22 Октября 2023 в 20:07
дебилов хватает везде.разве фанаты по -моему зенита не скандирвали сдох ваш Яшин . сдохнет и динамо.так что западные ценности в полном объёме присутствуют и у нас
CERG
22 Октября 2023 в 20:29
Только на Западе они в низших слоях, а у нас повсюду..
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