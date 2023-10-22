​Почеттино получил полный контроль над трансферами «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получил полный контроль над трансферами клуба. Об этом на своих страницах рассказывает Mirror.

Владельцы клуба решили предоставить Почеттино максимум полномочий в трансферных вопросах, и зимой «Челси» снова планирует выйти на рынок с задачей усилить свой состав.

Ожидается, что в январе Маурисио Почеттино одобрит уход Трево Чалобы. Деньги будут реинвестированы во входящие сделки.

Напомним, что в субботу «Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» - 2:2. На текущий момент команда Маурисио Почеттино занимает лишь десятое место в турнирной таблице.