Мудрик – о голе в ворота «Арсенала»: «Тренер вратарей сказал мне внимательно следить за Райей»

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал свой гол в ворота «Арсенала» в лондонском дерби, которое завершилось вчера вничью 2:2 на «Стэмфорд Бридж».

«Это было нечто среднее между навесом и ударом. Наш тренер вратарей сказал мне внимательно следить за Райей, ведь он часто пытается прочитать игру и перехватить мяч. Он может терять ворота, что даёт мне возможность закинуть мяч ему за шиворот. Я знал это и всегда держал у себя в голове. Я сделал правильное решение в нужный момент», – цитирует Мудрика журналист Бен Джейкобс.

Гол в ворота «Арсенала» стал для Мудрика уже вторым в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.