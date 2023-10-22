​Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» провалил первый тайм

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» добился тяжёлой гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг объяснил, почему его команде тяжело давалась игра до перерыва.

«В первом тайме мы играли не в свой футбол. Это была их игра. Мы сделали игру слишком прямой вместо того, чтобы держать мяч и заставлять соперника работать. Мы тоже были очень прямыми, и из-за этого мы потеряли контроль. Нам пришлось сделать некоторые изменения в перерыве», - сказал тен Хаг журналистам.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт уже 24 октября – против «Копенгагена» в Лиге чемпионов.