Филлипс настроен уйти из «Манчестер Сити»

Полузащитник Кэлвин Филлипс наверняка покинет «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. И клуб, и футболист считают январский трансфер «весьма вероятным», о чём в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшие месяцы Филлипс планирует бороться за игровые минуты в «Манчестер Сити». Но в следующем году полузащитник хочет получать больше времени на футбольном поле, и для этого ему нужна смена клуба.

В сезоне 2023/2024 Кэлвин Филлипс провёл за «Манчестер Сити» только пять матчей, суммарно проведя на поле 167 минут. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 28 миллионов евро.

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