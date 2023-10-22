Гвардиола: «Ни одна команда в мире не способна доминировать 90 минут против «Брайтона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что ни одна команда на планете не способна 90 минут доминировать в матче против «Брайтона». Напомним, «горожане» вчера обыграли «чаек» со счётом 2:1 у себя дома.

«Ни одна команда в мире не способна доминировать 90 минут против «Брайтона». Это невозможно. Я удивился, что у нас это получилось на протяжение 55-60 минут», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» в данный момент располагается на первом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, но если «Тоттенхэм» выиграет свой матч в этом туре с «Фулхэмом», «шпоры» вернут себе лидерство.