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Алиссон: «Надеюсь, Салах побьёт все возможные рекорды в составе «Ливерпуля»

22 Октября 2023 • 13:31 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
29.10 17:00

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер выразил надежду, что нападающий Мохамед Салах в будущем побьёт все возможные рекорды в красной футболке. Напомним, контракт египтянина рассчитан до лета 2025 года. В минувшее трансферное окно Мохамеда пытались заполучить клубы из Саудовской Аравии, но «Ливерпуль» заблокировал сделку.

«Этот парень невероятен. Я очень рад, что он находится в моей команде. Я надеюсь. что Салах сможет побить все возможные рекорды и как можно дольше будет выступать в футболке «Ливерпуля», – сказал Алиссон в интервью официальному сайту мерсисайдцев.

Напомним, Салах вчера оформил дубль в дерби против «Эвертона» и принёс «Ливерпулю» победу 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Алиссон Бекер
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