Алиссон: «Надеюсь, Салах побьёт все возможные рекорды в составе «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер выразил надежду, что нападающий Мохамед Салах в будущем побьёт все возможные рекорды в красной футболке. Напомним, контракт египтянина рассчитан до лета 2025 года. В минувшее трансферное окно Мохамеда пытались заполучить клубы из Саудовской Аравии, но «Ливерпуль» заблокировал сделку.

«Этот парень невероятен. Я очень рад, что он находится в моей команде. Я надеюсь. что Салах сможет побить все возможные рекорды и как можно дольше будет выступать в футболке «Ливерпуля», – сказал Алиссон в интервью официальному сайту мерсисайдцев.

Напомним, Салах вчера оформил дубль в дерби против «Эвертона» и принёс «Ливерпулю» победу 2:0.