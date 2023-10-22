Гвардиола – о Доку: «Это только начало его длительного пребывания в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступления Жереми Доку в матче против «Брайтона» в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, бельгиец в этой игре отметился результативной передачей.

«Это только начало его длительного пребывания в «Манчестер Сити», поверьте мне. Он является исключительным вингером. Именно Жереми сделал первый гол в ворота «Брайтона», который забил Хулиан Альварес. Я очень ценю тот вклад, который Доку вносит в игру команды», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Доку в нынешнем сезоне отметился одним голом и результативной передачей в Английской премьер-лиге.