«Кристал Пэлас» готов продать Гехи в «Манчестер Юнайтед» за 69 миллионов евро

«Кристал Пэлас» готов расстаться со своим центральным защитником Марком Гехи за солидную сумму компенсации. По информации от Team Talk, «орлы» не будут препятствовать уходу англичанина, если за него будет предложено 69 миллионов евро.

Напомним, главным претендентом на Гехи пока считается «Манчестер Юнайтед», который с прошлого лета ищет нового центрального защитника. Пока неизвестно, готовы ли манкунианцы выложить за Марка требуемую сумму компенсации.

Гехи является воспитанником «Челси», но с лета 2021 года выступает за «Кристал Пэлас». Ранее англичанина также связывали с переходом в «Тоттенхэм».