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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» может потерять защитника

22 Октября 2023 • 12:19 Комментировать (1)

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип может покинуть Английскую премьер-лигу и продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Как стало известно, 32-летний камерунский футболист попал в сферу «Аль-Иттифака». Трансферная стоимость Жоэля оценивается в 12 миллионов евро, а его трудовое соглашение рассчитано до середины следующего года. За «красных» он выступает с июля 2016 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Матип провел семь поединков, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жоэль Матип Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024
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andi
22 Октября 2023 в 12:41
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