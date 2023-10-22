«Ливерпуль» может потерять защитника

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип может покинуть Английскую премьер-лигу и продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Как стало известно, 32-летний камерунский футболист попал в сферу «Аль-Иттифака». Трансферная стоимость Жоэля оценивается в 12 миллионов евро, а его трудовое соглашение рассчитано до середины следующего года. За «красных» он выступает с июля 2016 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Матип провел семь поединков, в которых не отметился результативными действиями.