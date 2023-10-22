«Манчестер Сити» позволит Филлипсу покинуть клуб в январе

«Манчестер Сити» позволит английскому полузащитнику Кэлвину Филлипсу покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Star.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересован итальянский «Ювентус», который планирует взять Филлипса в аренду до конца сезона.

Напомним, Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом прошлого года из «Лидса». В составе «горожан» полузащитник успел провести в общей сложности 26 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Англии в 28 миллионов евро.