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«Манчестер Сити» позволит Филлипсу покинуть клуб в январе

22 Октября 2023 • 11:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
29.10 18:30

«Манчестер Сити» позволит английскому полузащитнику Кэлвину Филлипсу покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Star.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересован итальянский «Ювентус», который планирует взять Филлипса в аренду до конца сезона.

Напомним, Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом прошлого года из «Лидса». В составе «горожан» полузащитник успел провести в общей сложности 26 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Англии в 28 миллионов евро.

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Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024
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