Тен Хаг: «Магуайр доминирует над своими соперниками»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил центрального защитника Гарри Магуайра за выступления в матче против «Шеффилд Юнайтед». Англичанин вышел в стартовом составе и помог своей команде добыть минимальную победу на выезде со счётом 2:1.

«Магуайр показывает то, что я хочу видеть в его исполнении. Он доминирует над своими соперниками. Я действительно очень счастлив его выступлениями. Он заслужил награду лучшему игроку матча. Гарри сыграл очень хороший матч и читал действия оппонентов», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Магуайр летом отказался покидать «Манчестер Юнайтед», так как хотел сражаться за своё место в стартовом составе.