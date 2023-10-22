«Наполи» хочет начать переговоры с Поттером, но Грэм также интересен «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер в данный момент интересен двум топ-клубам. По информации от Sun Sport, с англичанином в ближайшее время хочет начать переговоры «Наполи», который хочет уволить своего нынешнего наставника Руди Гарсию.

В то же время источник сообщает, что «Наполи» может помешать назначить Поттера тот факт, что Грэмом также интересуется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают англичанина в качестве одного из кандидатов на случай увольнения Эрика тен Хага, под руководством которого команда пока не очень убедительно выступает в нынешнем сезоне.