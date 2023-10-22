Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» хочет начать переговоры с Поттером, но Грэм также интересен «Манчестер Юнайтед»

22 Октября 2023 • 10:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
29.10 18:30

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер в данный момент интересен двум топ-клубам. По информации от Sun Sport, с англичанином в ближайшее время хочет начать переговоры «Наполи», который хочет уволить своего нынешнего наставника Руди Гарсию.

В то же время источник сообщает, что «Наполи» может помешать назначить Поттера тот факт, что Грэмом также интересуется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают англичанина в качестве одного из кандидатов на случай увольнения Эрика тен Хага, под руководством которого команда пока не очень убедительно выступает в нынешнем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.23 в 18:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Вест Хэм
1.81 4.20 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
11:00 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Магуайр доминирует над своими соперниками»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» хочет начать переговоры с Поттером, но Грэм также интересен «Манчестер Юнайтед»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Кейн отреагировал на смерть легенды «Манчестер Юнайтед» Чарльтона 2
10:11 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Мы обозлены ничьёй с «Арсеналом», такое чувство, что мы проиграли»
09:06 · Англия. Премьер-лига
Зинченко обещал «оторвать яйца» Мудрику за гол «Арсеналу» - украинец забил «канонирам»
08:27 · Англия. Премьер-лига
Магуайр прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед»
08:19 · Англия. Премьер-лига
Артета отреагировал на смерть легендарного Чарльтона
08:13 · Англия. Премьер-лига
Нападающий сборной Англии может уехать к Джеррарду в Саудовскую Аравию
07:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Сити» сразятся за итальянского защитника
07:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил игру Мудрика в дерби с «Арсеналом»
03:56 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не пропускает уже в четырёх матчах против «Эвертона» - лучшая серия с 1976 года
03:13 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я в восторге от невероятной статистики Салаха» 1
03:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Челси» контролировал игру до первого гола «Арсенала»
01:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Бобби Чарльтон – пример для всех нас»
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» расстанется с Санчо – не помогут даже извинения слухи
Все новости
Рекомендуем