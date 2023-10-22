Кейн отреагировал на смерть легенды «Манчестер Юнайтед» Чарльтона

Центрфорвард сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о смерти легендарного футболиста Бобби Чарльтона. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» ушел из жизни в субботу, 21 октября.

«Печальный день для нашего футбола. Бобби Чарльтон – один из величайших игроков в истории Англии. Горжусь, что мне довелось познакомиться с ним. Он был потрясающим человеком и прожил прекрасную жизнь. Буду скучать по нему», - передает слова Гарри Sport.de.

Чарльтон большую часть карьеры провел в составе «Манчестер Юнайтед». Он является чемпионом мира и обладателем «Золотого мяча» 1966 года.