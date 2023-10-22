Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн отреагировал на смерть легенды «Манчестер Юнайтед» Чарльтона

22 Октября 2023 • 10:44 Комментировать (2)

Центрфорвард сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о смерти легендарного футболиста Бобби Чарльтона. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» ушел из жизни в субботу, 21 октября.

«Печальный день для нашего футбола. Бобби Чарльтон – один из величайших игроков в истории Англии. Горжусь, что мне довелось познакомиться с ним. Он был потрясающим человеком и прожил прекрасную жизнь. Буду скучать по нему», - передает слова Гарри Sport.de.

Чарльтон большую часть карьеры провел в составе «Манчестер Юнайтед». Он является чемпионом мира и обладателем «Золотого мяча» 1966 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бобби Чарльтон Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
9Orlov 9
22 Октября 2023 в 11:17
Всего один ЗМ, но он ценнее и заслуженнее, чем куча побрякушек инопланетного гнома, похожего на сверкающее чучело!
ингерман
22 Октября 2023 в 10:56
жаль.. Чарльтон - легенда - вот самый в истории английского футбола.. еще его тезка Мур..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.23 в 18:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Вест Хэм
1.81 4.20 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
11:00 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Магуайр доминирует над своими соперниками»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» хочет начать переговоры с Поттером, но Грэм также интересен «Манчестер Юнайтед»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Кейн отреагировал на смерть легенды «Манчестер Юнайтед» Чарльтона 2
10:11 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Мы обозлены ничьёй с «Арсеналом», такое чувство, что мы проиграли»
09:06 · Англия. Премьер-лига
Зинченко обещал «оторвать яйца» Мудрику за гол «Арсеналу» - украинец забил «канонирам»
08:27 · Англия. Премьер-лига
Магуайр прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед»
08:19 · Англия. Премьер-лига
Артета отреагировал на смерть легендарного Чарльтона
08:13 · Англия. Премьер-лига
Нападающий сборной Англии может уехать к Джеррарду в Саудовскую Аравию
07:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Сити» сразятся за итальянского защитника
07:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил игру Мудрика в дерби с «Арсеналом»
03:56 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не пропускает уже в четырёх матчах против «Эвертона» - лучшая серия с 1976 года
03:13 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я в восторге от невероятной статистики Салаха» 1
03:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Челси» контролировал игру до первого гола «Арсенала»
01:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Бобби Чарльтон – пример для всех нас»
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» расстанется с Санчо – не помогут даже извинения слухи
Все новости
Рекомендуем