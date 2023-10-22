Кукурелья: «Мы обозлены ничьёй с «Арсеналом», такое чувство, что мы проиграли»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья поделился впечатлениями от ничьи с «Арсеналом» в Английской премьер-лиге. Напомним, «синие» вели в счёте 2:0, но в концовке встречи позволили «канонирам» сравнять счёт и увезти со «Стэмфорд Бридж» одно очко.

«Мы обозлены ничьёй с «Арсеналом». Это ничья, но такое чувство, что мы проиграли, ведь большую часть матча контролировали именно мы. Команда показала отличное выступление и заслужила три очка, поэтому отсутствие победы делает меня злым», – цитирует Кукурелью журналист Саймон Филлипс.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино похвалил Кукурелью за хорошее выступление с «Арсеналом».