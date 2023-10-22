Зинченко обещал «оторвать яйца» Мудрику за гол «Арсеналу» - украинец забил «канонирам»

В рамках девятого тура Английской премьер-лиги состоялось лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

В прошедшей встрече голом отметился украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Стоит напомнить, что в преддверии матча игрок «канониров» Александр Зинченко пригрозил оторвать соотечественнику яйца, если тот поразит ворота «Арсенала». Это второй гол Мудрика в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

После девяти туров Премьер-лиги «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, а «Челси» располагается на десятой позиции.