Магуайр прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал минимальную победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в поединке девятого тура Английской премьер-лиги.

«Соперник застал нас врасплох свой схемой, однако со временем мы смогли адаптироваться. Команда сделала все возможное и одержала важную победу. Однако я знаю, что мы способны играть лучше», - передает слова футболиста BBC.

После девяти туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 15 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. Манкунианцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на есть очков.