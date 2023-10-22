Артета отреагировал на смерть легендарного Чарльтона

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на смерть легендарного английского футболиста Бобби Чарльтона.

«Я помню, как в детстве коллекционировал карточки, смотрел видео с моментами легенд футбола. Это очень большая потеря. Чарльтон был легендой, а теперь останется ею навсегда. Он оставил после себя потрясающее наследие», - приводит слова испанского специалиста BBC Sport.

О смерти Чарльтона стало известно в субботу, 21 октября. Обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира в составе сборной Англии скончался в возрасте 86 лет.