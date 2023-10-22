Нападающий сборной Англии может уехать к Джеррарду в Саудовскую Аравию

Нападающий сборной Англии и «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Согласно информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Доминик провел шесть матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Форвард выступает за «ирисок» с августа 2016 года. Срок действующего контракта Калверта-Льюина с клубом рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 25 миллионов евро.