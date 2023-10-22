«Бавария» и «Манчестер Сити» сразятся за итальянского защитника

Итальянский защитник Джорджо Скальвини, правами на которого владеет «Аталанта», находится в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Согласно сообщениям источника, в услугах 19-летнего игрока заинтересованы мюнхенская «Бавария», «Манчестер Сити» и туринский «Ювентус». Трансферная стоимость талантливого футболиста оценивается в 40 миллионов евро. Контракт Скальвини с бергамасками рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Джорджо провел десять матчей за «Аталанту», в которых записал на свой счет один забитый мяч.