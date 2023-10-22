Почеттино оценил игру Мудрика в дерби с «Арсеналом»

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением об игре украинского полузащитника Михаила Мудрика во вчерашнем матче девятого тура Премьер-лиги против «Арсенала». В прошедшем дерби вингер отметился забитым мячом.

«Он хорошо играет, но ему еще нужно прогрессировать. Для меня Мудрик еще не в лучшей форме», - передает слова аргентинского специалиста Evening Standard.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. По хочу встречи «Челси» выигрывал 2:0, однако не смог удержать свое преимущество.