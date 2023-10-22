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​«Ливерпуль» не пропускает уже в четырёх матчах против «Эвертона» - лучшая серия с 1976 года

22 Октября 2023 • 03:56 Комментировать

В очередном туре английского чемпионата календарь свел «Ливерпуль» с «Эвертоном», и подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа забили сопернику два безответных мяча, сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это был уже четвертый матч кряду, в котором «Ливерпуль» не пропустил от «Эвертона».

Столь длинной подобной серии у клуба не было уже почти полвека - в последний раз это имело место в 70-е годы, тогда «Ливерпуль» не пропускал от «Эвертона» на протяжении девяти матчей. Оборвалась серия в 1976 году.

В следующем туре чемпионата «Ливерпуль» сыграет дома с «Ноттингем Форест».


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Ливерпуль Эвертон
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