Клопп: «Я в восторге от невероятной статистики Салаха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился восторгом от игры нападающего Мохамеда Салаха.

Дубль египетского футболиста принёс «красным» победу в субботнем дерби с «Эвертоном» (2:0). Форвард реализовал пенальти на 75-й минуте, а на 97-й установил на табло итоговый результат.

«Что мне больше всего нравится в Мо... Возможно, его невероятная статистика. Абсолютно выдающиеся показатели, просто сумасшедшие. Он никогда не остановится – таков его характер. Это замечательно для нас. Он провёл много фантастических игр за нас, и сегодняшний матч был для него не лучшим, но он сделал своё дело, хладнокровно реализовав пенальти и забив ещё раз в конце», – цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».