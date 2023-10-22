Тен Хаг: «Бобби Чарльтон – пример для всех нас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о сэре Бобби Чарльтоне.

Легендарный английский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии умер в субботу в возрасте 86 лет.

«Наши мысли с его семьёй. Бобби Чарльтон – легенда, его достижения феноменальны. Несмотря на все его заслуги и трофеи, он всегда оставался скромным. Я считаю его примером для всех нас», – приводит журналист Лаури Уайтуэлл слова тен Хага, высказавшегося после победы в матче Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Бобби Чарльтон выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1956 по 1973 год, проведя более 700 матчей в составе команды.