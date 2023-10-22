Джедон Санчо вряд ли продолжит выступления в «Манчестер Юнайтед».

В сентябре вингер вступил в конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом, за что был исключён из первой команды. Как сообщалось ранее, от 23-летнего англичанина требовались извинения, но теперь, судя по всему, не поможет и это: по данным журналиста Саймона Маллока, наставник «красных дьяволов» считает, что ситуацию уже невозможно исправить – у футболиста не будет нового шанса, даже если он признает свою неправоту.

Отмечается, что в январе, когда откроется трансферное окно, руководство «Юнайтед» сделает всё возможное для расставания с Джедоном Санчо. Интерес к игроку приписывается «Боруссии» Дортмунд и «Ювентусу».