Тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы журналистов после победы в матче Премьер-лиги.

«Красные дьяволы» не без труда одолели аутсайдера чемпионата – 2:1. Победный гол на 77-й минуте забил Диогу Далот.

«Наша игра в первом тайме оставляла желать лучшего, но после перерыва мы контролировали ситуацию и победили благодаря отличному голу.

«Шеффилд» играл не по той системе, к которой мы готовились, но нам удалось приспособиться. В Премьер-лиге ничего не даётся просто так – нужно бороться за каждое набранное очко», – сказал в интерью Sky Sports нидерландский специалист.