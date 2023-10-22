Магуайр: «Бобби Чарльтон часто заходил к нам в раздевалку, мы будем скучать по нему»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал интервью после матча с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Незадолго до начала игры стало известно о смерти легендарного Бобби Чарльтона, с 1956 по 1973 год выступавшего за «Манчестер Юнайтед». Великому экс-футболисту было 86 лет.

«В первую очередь стоит сказать, что это очень печальный день. Мы узнали об этом сегодня днём, и такая новость, конечно, повлияла на нашу подготовку к матчу. Сэр Бобби часто заходил к нам в раздевалку, он абсолютная легенда клуба.

Он заглядывал к нам и после поражений, и после побед. Его присутствие действительно ощущалось. Мы будем скучать по нему. Весь мир будет скучать по нему.

Приятно одержать победу в матче, но сегодня наши мысли с семьёй Бобби Чарльтона», – приводит BBC слова Магуайра.