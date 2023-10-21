Избежали позора: гол Далота в девятку принёс «Манчестер Юнайтед» непростую победу над аутсайдером

«Манчестер Юнайтед» в девятом туре АПЛ проводил выездной матч с «Шеффилд Юнайтед».

К сожалению, в последние недели печальные новости для «МЮ» и всего футбольного мира приходят одна за другой. 5 октября умерла Кэти Фергюсон, жена сэра Алекса Фергюсона. 21 октября ушёл из жизни сэр Бобби Чарльтон, который в 1950-1970-х годах провёл свыше 600 матчей за «Манчестер Юнайтед». В память о ветеране «МЮ» перед стартовым свистком на «Брэмолл Лейн» была объявлена минута молчания.

Свой предыдущий матч в Английской премьер-лиге – против «Брентфорда» – «красные дьяволы» выиграли в сумасшедшем стиле. Дело шло к очередному домашнему поражению манкунианцев, но не тут-то было. Сработало тренерское чутьё тен Хага, выпустившего на замену Мактоминая. Скотт там оформил дубль в компенсированное время второго тайма и превратил промежуточные 0:1 в итоговые 2:1.

После международного перерыва на сборные «Манчестер Юнайтед» ожидала встреча в гостях с «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» не только шли на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, но и только один раз не проиграли в предыдущих восьми турах. Явным фаворитом считался «Ман Юнайтед», что не мешало ожидать от него сюрпризов.

С первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль. Команда с последнего места обрела инициативу против соперника с грозным именем. Как-то не замечалось у «Шеффилда» дефицита уверенности в себе. На четвёртой минуте Магуайр грудью скинул мяч на Макбенри, а тот мог бы пробить и поинтереснее, но несильно попал в Онану.

Более опасный удар по воротам гостей был нанесён на 24-й минуте. Это Арчер из-за пределов штрафной приложился в левый нижний угол – Онана отбил мяч в сторону. А через четыре минуты пришёл гол в другие ворота. Мактоминай грудью подбросил заброс Фернандеша и вторым касанием несколько коряво отправил мяч в правый угол (0:1).

Получается, что Мактоминай, заменивший в старте травмированного Каземиро, забил третий подряд гол «Ман Юнайтед». И вслед за этим он привёз пенальти в ворота манкунианцев. Скотт прервал подачу с правого фланга выставленной рукой – прижимать её к телу было уже поздно. Макберни с одиннадцатиметрового пробил в правый угол на средней высоте, а ударил бы чуть ниже – Онана парировал бы (1:1).

Под конец тайма «МЮ» упустил троечку моментов. Далот справа по диагонали накинул на дальний край вратарской, Рэшфорд прострелил, а Хёйлунн не дотянулся до мяча в подкате. Бруну Фернандеш со штрафного угодил в перекладину. Еще Хёйлунн, избежав офсайда после другой передачи Рэшфорда, также в падении бил в левый угол, однако Фодеринхэм отразил эту попытку.

В начале второго тайма Онане пришлось нейтрализовывать дальние удары Норвуда и Брюстера. «МЮ» ответил близкой попыткой Рэшфора, не попавшего в правый угол с паса Фернандеша. Уже после 60-й минуты Амрабат издали шарахнул в перекладину, а дальше вторым темпом Фернандеш запустил мяч немного левее створа.

«Красные дьяволы» после перерыва больше вели игру и добились победы. Далоту удалось издали ввернуть мяч в правую девятку через руки Фодеринхэма (1:2). Потом Гарначо дальним ударом поразил сетку с внешней стороны, то есть не отличился, но победа уже не ускакала от манкунианцев.

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«МЮ» избежал осечки в гостях у главного аутсайдера, набрал пятнадцать очков и на пять баллов отстаёт от первой четвёрки АПЛ. Впереди перед командой тен Хага маячит игра с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов, где пока ноль очков в группе A у «красных дьяволов». Ну и далее – дерби в чемпионате с «Манчестер Сити».

Кирилл Иванцов