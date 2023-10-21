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Избежали позора: гол Далота в девятку принёс «Манчестер Юнайтед» непростую победу над аутсайдером

21 Октября 2023 • 23:59 Комментировать (4)
Шеффилд Юнайтед
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» в девятом туре АПЛ проводил выездной матч с «Шеффилд Юнайтед».

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед1:2Манчестер Юнайтед
  28'Мактоминай Скотт (0:1)
(1:1) Макбарни Оливер34'  
  77'Далот Диогу (1:2)
Фодеринхэм УэслиБогл ДжейденТрасти Остон  45'Робинсон ДжекТомас Люк  37'Хамер Густаво 85' (Траоре Бени ( 85') Винисиус Соуза  62'Норвуд ОливерМакати Джон 78' (Осборн Бен ( 78') Макбарни Оливер 52' (Брюстер Риан ( 52') Арчер Камерон
Запасные: Флек ДжонОне РайанСлимане АнисБуябу ДжилиСерики ФемиАмиссах Джордан
Онана АндреЛинделоф ВикторЭванс Джонни  82' 84' (Варан Рафаэль ( 84') Магуайр ГарриДалот ДиогуАмрабат СофьянМактоминай Скотт 63' (Марсьяль Антони ( 63') Антони 64' (Гарначо Алехандро ( 64') Фернандеш БрунуРэшфорд Маркус 88' (Маунт Мэйсон ( 88') Хёйлунн Расмус 63' (Эриксен Кристиан ( 63')
Запасные: Межбри ХаннибалВан де Бек ДонниПельистри ФакундоБайиндыр Алтай
21 октября. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

К сожалению, в последние недели печальные новости для «МЮ» и всего футбольного мира приходят одна за другой. 5 октября умерла Кэти Фергюсон, жена сэра Алекса Фергюсона. 21 октября ушёл из жизни сэр Бобби Чарльтон, который в 1950-1970-х годах провёл свыше 600 матчей за «Манчестер Юнайтед». В память о ветеране «МЮ» перед стартовым свистком на «Брэмолл Лейн» была объявлена минута молчания.

Свой предыдущий матч в Английской премьер-лиге – против «Брентфорда» – «красные дьяволы» выиграли в сумасшедшем стиле. Дело шло к очередному домашнему поражению манкунианцев, но не тут-то было. Сработало тренерское чутьё тен Хага, выпустившего на замену Мактоминая. Скотт там оформил дубль в компенсированное время второго тайма и превратил промежуточные 0:1 в итоговые 2:1.

После международного перерыва на сборные «Манчестер Юнайтед» ожидала встреча в гостях с «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» не только шли на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, но и только один раз не проиграли в предыдущих восьми турах. Явным фаворитом считался «Ман Юнайтед», что не мешало ожидать от него сюрпризов.

С первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль. Команда с последнего места обрела инициативу против соперника с грозным именем. Как-то не замечалось у «Шеффилда» дефицита уверенности в себе. На четвёртой минуте Магуайр грудью скинул мяч на Макбенри, а тот мог бы пробить и поинтереснее, но несильно попал в Онану.

Более опасный удар по воротам гостей был нанесён на 24-й минуте. Это Арчер из-за пределов штрафной приложился в левый нижний угол – Онана отбил мяч в сторону. А через четыре минуты пришёл гол в другие ворота. Мактоминай грудью подбросил заброс Фернандеша и вторым касанием несколько коряво отправил мяч в правый угол (0:1).

Получается, что Мактоминай, заменивший в старте травмированного Каземиро, забил третий подряд гол «Ман Юнайтед». И вслед за этим он привёз пенальти в ворота манкунианцев. Скотт прервал подачу с правого фланга выставленной рукой – прижимать её к телу было уже поздно. Макберни с одиннадцатиметрового пробил в правый угол на средней высоте, а ударил бы чуть ниже – Онана парировал бы (1:1).

Под конец тайма «МЮ» упустил троечку моментов. Далот справа по диагонали накинул на дальний край вратарской, Рэшфорд прострелил, а Хёйлунн не дотянулся до мяча в подкате. Бруну Фернандеш со штрафного угодил в перекладину. Еще Хёйлунн, избежав офсайда после другой передачи Рэшфорда, также в падении бил в левый угол, однако Фодеринхэм отразил эту попытку.

В начале второго тайма Онане пришлось нейтрализовывать дальние удары Норвуда и Брюстера. «МЮ» ответил близкой попыткой Рэшфора, не попавшего в правый угол с паса Фернандеша. Уже после 60-й минуты Амрабат издали шарахнул в перекладину, а дальше вторым темпом Фернандеш запустил мяч немного левее створа.

«Красные дьяволы» после перерыва больше вели игру и добились победы. Далоту удалось издали ввернуть мяч в правую девятку через руки Фодеринхэма (1:2). Потом Гарначо дальним ударом поразил сетку с внешней стороны, то есть не отличился, но победа уже не ускакала от манкунианцев. 

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«МЮ» избежал осечки в гостях у главного аутсайдера, набрал пятнадцать очков и на пять баллов отстаёт от первой четвёрки АПЛ. Впереди перед командой тен Хага маячит игра с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов, где пока ноль очков в группе A у «красных дьяволов». Ну и далее – дерби в чемпионате с «Манчестер Сити».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (4)
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CELTIC FROST
22 Октября 2023 в 00:31
Я даже и не помню - была ли хоть одна уверенная, легкая, на классе победа в этом сезоне. Хорошо, что Скотт воспользовался редким шансом, который ему дал лысый. Но в целом, игра снова на троячок, что далеко не ОК. Даже любопытно, хотя бы за третье место в группе ЛЧ поборются - или тис ис зе энд?
snk6565
22 Октября 2023 в 00:07
Вы пишите о коментариях бывших г@вноигроков и деменционных дедов загубивших российский футбол...а об уходе великого футболиста у вас ни слова...отличный сайт
RIP sir Bobby!!!
GGMU!!!
CELTIC FROST
22 Октября 2023 в 00:29
К сожалению, как человек, находящийся тут на протяжении 15 лет, могу подтвердить, что сайт стал далеко не тем, каким был еще несколько лет назад. Однако и время сейчас другое - совсем не простое. А так-то - трудно не согласиться, что игнор такого события выглядит крайне странным.
Zed2891
22 Октября 2023 в 00:54
Ни одного удаления за всю карьеру и всего одна желтая карточка. Это конечно был уникум.
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