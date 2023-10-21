«Челси» намерен продолжать вкладывать деньги в усиление состава. Как сообщает TodoFichajes, лондонский гранд нацелен на защитника Тео Эрнандеса из «Милана». 26-летний француз комфортно чувствует себя в стане «россонери», но переезд в Премьер-лигу на каком-то этапе может его привлечь.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Тео Эрнандеса в 60 миллионов евро.

В «Милан» Тео Эрнандес перебрался в июле 2019 года. С тех пор француз провёл во всех соревнованиях 176 матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и 28 результативных передач на партнёров.