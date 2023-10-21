​Бышовец вспомнил, как Бобби Чарльтон подарил сборной СССР ящик виски

В субботу скончался легендарный английский футболист сэр Бобби Чарльтон. Бывший игрок сборной СССР Анатолий Бышовец рассказал о своей первой встрече с Чарльтоном.

«Впервые я встретился с Чарльтоном в 1967 году, когда в Англии провожали нашу сборную после товарищеского матча. Он приехал в аэропорт и привез – тогда это можно было – ящик виски», - цитирует Бышовца ТАСС.

Бышовец отметил, что считает Чарльтона одним из лучших игроков. По словам экс-тренера сборной России, Бобби имел высокий IQ.

В 1967 году товарищеский матч между сборными Англии и СССР завершился вничью со счётом 2:2.

Сэр Бобби Чарльтон умер в 86 лет. Это один из величайших английских футболистов в истории. В 1966 году Чарльтон становился обладателем «Золотого мяча».