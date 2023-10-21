Стоунс: «Во втором тайме «Манчестер Сити» пришлось отойти назад и показать характер»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс доволен усилиями команды в матче против «Брайтона».

«Горожане» одержали победу в родных стенах благодаря голам Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанна. Во втором тайме гости отыграли один мяч и предприняли все усилия, чтобы спастись от поражения, но не смогли сломить действующих чемпионов.

«Трудная игра. Мы здорово выглядели в первом тайме, но во второй половине всё было иначе. Нам пришлось отойти назад и показать боевой дух.

Мы проиграли три из четырёх последних матчей, поэтому знали, что сегодня придётся сражаться изо всех сил. Желание не проиграть было очень велико – каждый внёс свой вклад», – поведал в интервью Sky Sports Стоунс.