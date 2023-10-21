Де Дзерби: «Мы плохо провели первый тайм, но нам противостояла лучшая команда в мире»

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о поражении своей команды в поединке против «Манчестер Сити» (1:2).

Команда Хосепа Гвардиолы забила два быстрых мяча, поразив ворота на 7-й и 19-й минутах. На 73-й минуте надежду «чайкам» подарил гол Ансу Фати, но «горожанам» удалось удержать победный счёт.

«Больше всего я расстроен из-за травм Уэлбека и Марча – мы лишились двух важных игроков.

В первом тайме мы играли не лучшим образом, но нам противостояла сильнейшая команда в мире. После перерыва нам удалось показать свои качества, появилась энергия, лучше получалось прессинговать.

Нам нужно больше игроков, чтобы преуспевать в лиге и в еврокубках. Необходимо искать решения», – цитирует BBC де Дзерби.