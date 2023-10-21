Гвардиола – о победе над «Брайтоном»: «Нам пришлось страдать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над «Брайтоном» (2:1).

«Горожане» повели со счётом 2:0 уже к 19-й минуте благодаря точным ударам Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанна, а на 73-й минуте Ансу Фати сократил отставание.

«Брайтон» – невероятно качественная команда, поэтому нам пришлось страдать. Мы отлично играли на протяжении 55-60 минут, имели много шансов забить больше голов, а в концовке нам пришлось защищаться», – заявил в интервью BBC испанский рулевой.

«Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу, набрав 21 очко, однако «Арсенал» и «Тоттенхэм» вновь окажутся выше, если выиграют свои матчи в текущем туре.