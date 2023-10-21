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Клопп – о победе над «Эвертоном»: Счёт мог быть разгромным

21 Октября 2023 • 19:47 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Эвертон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча девятого тура Английской премьер-лиги против «Эвертона» (2:0).

Специалист отметил, что ему очень понравился матч, а в первом тайме счёт мог бы быть разгромным, если бы игроки лучше действовали в завершающем пасе.

«Красная карточка соперника оказала существенное влияние на ход матча. Я просил своих футболистов не зацикливаться на игре в большинстве», - приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» после девяти проведенных туров располагается на второй строчке в турнирной таблице, уступая «Манчестер Сити» всего один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Юрген Клопп
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