Двумя быстрыми голами «Манчестер Сити» огорошил «Брайтон», но победу удержал с трудом

«Манчестер Сити» и «Брайтон» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч девятого тура АПЛ состоялся 21 октября на стадионе «Этихад».

Серьёзный соперник достался «горожанам» сразу после паузы на международные матчи. Кстати, уходил на неё «Брайтон» битвой с «Ливерпулем» и устроил там очень событийные 2:2, притормозив «красную машину» Юргена Клоппа. Против «чаек» Хосеп Гвардиола выставил лучших своих бойцов: Родри, Бернарду, Доку, Фоден, Альварес и Холанн. В обороне отрабатывал дорогущий Гвардиол, и только вместо замученного перелётами Эдерсона в воротах появился Штефан Ортега.

«Брайтон» вроде мог рассчитывать на сопротивление, состав выставил боеспособный. Однако на деле ничего подобного не получилось. «Сити» буквально задавил соперника, за первую половину тайма склонив чашу весов на свою сторону. Команда Гвардиолы очень серьёзно взялась за дело, забив даже два быстрых гола. На седьмой минуте Доку ушёл во фланг и вырезал классный кросс в штрафную площадь, а там Хулиан Альварес технично пробил под перекладину – 1:0.

Второй гол «Брайтон» по сути сам себе привёз. Неудачный ввод из аута привёл к потере. Балеба упустил момент, Холанн подхватил и протащил в полукруг штрафной площади, оттуда пробив аккурат под штангу – 2:0. Уверенное преимущество «Манчестер Сити» продолжилось и после двух голов. «Горожане» могли ещё в первом тайме разгром оформить – это Доку на дриблинге срезал угол, сбросил защитника и мощно пробил в дальний угол. Мяч прошёл мимо ворот.

Первый шанс «Брайтона» случился только во втором тайме. И помог гостям Штефан Ортега. Голкипер вынес мяч аккурат на Адингру, ивуариец быстро осмотрелся и забросил на Гросса. Паскаль в борьбе пробил рядом со штангой. И почувствовал «Брайтон», что хозяева расслабились, дают слабину. Отличный пас Данка прошёл по центру на Митому. Японец уже вываливался на голкипера, но Ортега вовремя вышел к линии штрафной площади, сократил угол обстрела, и отразил удар Каору.

Гол престижа всё-таки состоялся. И обидел Гвардиолу воспитанник «Барселоны». Тот же Митома прорвался по левому краю и прострелил к центру штрафной площади, а там после рикошета успешно сыграл на отскоке Фати, в касание вколотивший мяч в сетку – 2:1. Очень рано расслабились футболисты «Манчестер Сити», подарив болельщикам нервную концовку. Но победу «горожане» всё-таки удержали. Хотя на пятой добавленной минуте даже остались в меньшинстве – за задержку второй «Горчичник» поймал Мануэль Аканджи.

«Манчестер Сити» пока вырывается на первую строчку в АПЛ, двигая «Тоттенхэм» и «Арсенал», но у лондонских клубов есть по матчу в запасе.