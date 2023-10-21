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«Ньюкасл» играючи разорвал «Кристал Пэлас» и поднял себе настроение перед Лигой чемпионов

21 Октября 2023 • 19:00 Комментировать
Ньюкасл
4:0
Кристал Пэлас

«Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» встретились в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч девятого тура АПЛ состоялся 21 октября на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Протокол игры  
Ньюкасл4:0Кристал Пэлас
(1:0) Мёрфи Джейкоб4'  
(2:0) Гордон Энтони44'  
(3:0) Лонгстафф Шон45'  
(4:0) Уилсон Каллум66'  
Поуп НикТриппьер Киран  45' 69' (Ливраменто Валентино ( 69') Ласcеллс ДжамалШёр ФабианБёрн ДэнЛонгстафф Шон  39'Гимараэс Бруно 69' (Тонали Сандро ( 69') Жоэлинтон 81' (Андерсон Эллиот ( 81') Мёрфи ДжейкобУилсон Каллум 70' (Альмирон Мигель ( 70') Гордон Энтони 70' (Исак Александр ( 70')
Запасные: Таргетт МэттХолл ЛьюисДамметт ПолДубравка Мартин
Джонстон СэмУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл Тайрик  60'Хефферсон Лерма 88' (Озо Дэвид ( 88') Дукуре ШейкХьюз Уилл 70' (Франса Матеус ( 70') Айю ДжорданМатета Жан-Филипп  29' 61' (Рак-Сакьи Джесуран ( 61') Эдуар Одсонн  45'
Запасные: Холдинг РобМэттьюз РемиРидевальд ЖайроАхамада НауируКлайн НатаниэльРичардс Крис
21 октября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

В матче против «орлов» команда Эдди Хау планировала вернуться на победную тропу (после 4 побед подряд сыграли 2:2 с «Вест Хэмом» в последнем туре АПЛ), поэтому в бой были брошены лучшие силы. В старте не было только Сандро Тонали, которого мучают перипетии ставочного скандала. Ещё небольшой отдых получил Исак, замученный в матчах за Швецию, а трио форвардов составили Гордон – Уилсон – Мёрфи.

Как раз последний из них и открыл счёт уже на четвёртой минуте. Гол получился невероятно курьёзным. Джейкоб навешивал с фланга, но мяч по сумасшедшей траектории залетел в дальний угол – 1:0. Интересно, что сначала арбитр заподозрил офсайд у Триппьера и гол не засчитал, но после паузы решение своё изменил. «Ньюкасл» открыл счёт и продолжил топтать соперника. Тот же Мёрфи заходил на дубль плотным ударом с линии штрафной площади – Джонстон выручил в блестящем броске.

Затем уже Джейкоб шикарным забросом нашёл Гордона в центре штрафной площади. Форвард бил наверняка, как казалось, но попал в перекладину. Огромное преимущество «Ньюкасла» всё-таки вылилось в разгром. Помогли всего-то две минуты под занавес первого тайма. Сначала Гордон воспользовался-таки навесом Мёрфи, точно замкнув кросс Джейкоба с правого фланга – 2:0. А буквально в следующей атаке Гехи допустил ужасающую ошибку после заброса Шера и Лонгстафф вырвался на голкипера и спокойно того переиграл – 3:0.

«Кристал Пэлас» ничем отвечать будто и не собирался. «Орлы» даже после разгромного счёта в атаку не выбирались, будто ждали завершения матча. «Ньюкасл» же немного отдохнул и в середине второй половине встречи произвёл ещё один выстрел. Триппьер по правому краю в очередной раз запустил Мёрфи, Джейкоб осмотрелся и выполнил шикарный пас на Уилсона. Каллум за счёт резкости вывалился на рандеву с голкипером и легко переиграл Джонстона – 4:0.

И даже после этого скорее «Ньюкасл» был ближе к пятому голу, чем «Кристал Пэлас» к мячу престижа. Так Альмирон после передачи из центра поля убежал на рандеву с Джонстоном и пробил точно в корпус голкиперу. Был и опасный дальний удар свежего Сандро Тонали, прошедший чуть правее створа.

Играючи «Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас», подняв себе настроение перед Лигой чемпионов. «Сороки» взлетели уже на пятое место в АПЛ.

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Ньюкасл Кристал Пэлас
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