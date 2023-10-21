«Лутон Таун» в концовке отыграл два гола у «Ноттингем Форест»

В девятом туре чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Лутон Таун» и выглядел гораздо сильнее новичков. Джейкоб Браун пробил слишком неточно в дебюте матча, хотя мог и забивать. Ибрахим Сангаре мог «забивать в раздевалку», промах. На 48-й минуте «лесники» повели после контратаки, решающий удар в активе Криса Вуда. Джейкоб Браун мог вернуть интригу сразу же, но голкипер парировал его удар головой. Энтони Эланга и Вуд соорудили и второй гол, только на сей раз Вуд здорово сыграл головой - 2:0. Аутсайдеры не сдались досрочно, и на 83-й минуте Чидози Огбене был первым на отскоке и переправил мяч в цель. В компенсированное время Элайджа Адебайо шокировал болельщиков на трибунах, сравняв счет, - 2:2.

Хозяева поля могли взмыть сразу на девятое место, но идут 15-ми, дебютанты - в очке над зоной вылета.