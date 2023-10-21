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«Лутон Таун» в концовке отыграл два гола у «Ноттингем Форест»

21 Октября 2023 • 18:59 Комментировать
Ноттингем Форест
2:2
Лутон Таун

В девятом туре чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Лутон Таун» и выглядел гораздо сильнее новичков. Джейкоб Браун пробил слишком неточно в дебюте матча, хотя мог и забивать. Ибрахим Сангаре мог «забивать в раздевалку», промах. На 48-й минуте «лесники» повели после контратаки, решающий удар в активе Криса Вуда. Джейкоб Браун мог вернуть интригу сразу же, но голкипер парировал его удар головой. Энтони Эланга и Вуд соорудили и второй гол, только на сей раз Вуд здорово сыграл головой - 2:0. Аутсайдеры не сдались досрочно, и на 83-й минуте Чидози Огбене был первым на отскоке и переправил мяч в цель. В компенсированное время Элайджа Адебайо шокировал болельщиков на трибунах, сравняв счет, - 2:2.

Хозяева поля могли взмыть сразу на девятое место, но идут 15-ми, дебютанты - в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:2Лутон Таун
(1:0) Вуд Крис48'  
(2:0) Вуд Крис76'  
  83'Огбене Чидози (2:1)
  90'Адебайо Элайджа (2:2)
Тёрнер МэттОрье Серж 88' (Эйна Ола ( 88') Боли Вийи 78' (Йейтс Райан ( 78') Мурильо ДжейсонТоффоло ХарриСангаре Ибрахим  60' 78' (Уорролл Джо ( 78') Мангаля ОрельДомингес Николас 78' (Куяте Шейху ( 78') Гиббс-Уайт Морган  82'Вуд КрисЭланга Энтони 88' (Уильямс Неко ( 88')
Запасные: Сантос АндрейВлаходимос ОдиссеасНьякат МуссаАгилера Брэндон
Камински ТомасБурк Рис 55' (Каборе Исса ( 55') Локьер ТомМенги ТеденДоти АлфиРаддок Пелли 72' (Адебайо Элайджа ( 72') Накамба МарвелусОгбене ЧидозиБраун Джейкоб 72' (Таунсенд Андрос ( 72') Чон Тахит 72' (Баркли Росс ( 72') Моррис Карлтон 82' (Вудроу Коули ( 82')
Запасные: Крул ТимДжайлз РайанJayden LukerОшо Гэбриэл
21 октября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Лутон Таун
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