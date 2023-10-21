«Брентфорд» устроил «Бёрнли» разгром

«Брентфорд» активно провёл матч девятого тура Премьер-лиги против «Бёрнли» и был вознаграждён победой. В дебюте Нил Мопе не попал в рамку в убойной позиции, гости ответили голом Натана Коллинза, но там был офсайд. В середине первого тайма хозяева разыграли комбинацию, которую завершил Йоан Висса, - 1:0. Тут же в выгодной позиции Мопе проверил голкипера. После перерыва Брайан Мбеумо здорово зарядил по воротам издали и удвоил счет. Самас Годдос сделал счет разгомным метким ударом из-за штрафной - 3:0.
«Брентфорд» оставил соперника в зоне вылета и поднялся на 14-е место.
Протокол игры
|(1:0) Висса Йоан25'
|(2:0) Мбеумо Брайан62'
|(3:0) Годдос Саман87'
Флеккен Марк•Айер Кристоффер 46'76' (Расмуссен Мадс (76') •Коллинз Натан•Пиннок Итан•Янельт Витали• 85'Ониика Фрэнк 53'84' (Годдос Саман (84') • 90'Норгор Кристиан•Йенсен Матиас 69'76' (Ярмолюк Егор (76') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан•Мопе Нил88' (Олакигбе Майкл (88')
Траффорд Джеймс•Робертс Коннор II 43'• 78'Аль-Дахиль Амин•О'Ши Дара•Тэйлор Чарли•Берге Сандер 32'66' (Ларсен Якоб-Бруун (66'•Делькруа Ханнес80') •Каллен Джош• 45'Ндайишимий Майк66' (Браунхилл Джош (66') •Одоберт Уилсон46' (Колеошо Лука (46') •Амдуни Зеки76' (Редмонд Натан (76') •Фостер Лайл
Запасные: Корк Джек•Мурич Ариянет•Родригес Джей•Зарури Анасс
21 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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