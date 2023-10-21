«Брентфорд» устроил «Бёрнли» разгром

«Брентфорд» активно провёл матч девятого тура Премьер-лиги против «Бёрнли» и был вознаграждён победой. В дебюте Нил Мопе не попал в рамку в убойной позиции, гости ответили голом Натана Коллинза, но там был офсайд. В середине первого тайма хозяева разыграли комбинацию, которую завершил Йоан Висса, - 1:0. Тут же в выгодной позиции Мопе проверил голкипера. После перерыва Брайан Мбеумо здорово зарядил по воротам издали и удвоил счет. Самас Годдос сделал счет разгомным метким ударом из-за штрафной - 3:0.

«Брентфорд» оставил соперника в зоне вылета и поднялся на 14-е место.