​Клопп установил рекорд АПЛ по победам в мерсисайдском дерби

В субботу в чемпионате Англии проходило мерсисайдское дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном». «Красные» отпраздновали победу со счётом 2:0 благодаря дублю Мохамеда Салаха.

Как сообщает Opta, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп установил тренерский рекорд Английской премьер-лиги по победам в мерсисайдском дерби. Субботняя победа в дерби стала для немца девятой. Клопп обошёл испанца Рафаэля Бенитеса, у которого восемь таких побед на счету.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт 26 октября – против «Тулузы» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Юрген Клопп работает с «Ливерпулем» с октября 2015 года.