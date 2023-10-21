​Умер легендарный сэр Бобби Чарльтон

Грустные новости из Англии. Из жизни ушёл сэр Бобби Чарльтон – легенда «Манчестер Юнайтед» и английской национальной сборной. Чарльтону было 86 лет…

«С большой печалью сообщаем, что сэр Бобби мирно скончался рано утром в субботу. Он был в кругу своей семьи. Мы выражаем благодарность тем, кто о нём заботился, а также многим, кто любил и поддерживал его. В настоящее время мы просим уважать частную жизнь семьи», - говорится в заявлении близких Чарльтона.

Бобби Чарльтон – один из величайших английских футболистов. В 1966 году Чарльтон выигрывал «Золотой мяч».