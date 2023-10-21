​Умер легендарный сэр Бобби Чарльтон

Грустные новости из Англии. Из жизни ушёл сэр Бобби Чарльтон – легенда «Манчестер Юнайтед» и английской национальной сборной. Чарльтону было 86 лет…
«С большой печалью сообщаем, что сэр Бобби мирно скончался рано утром в субботу. Он был в кругу своей семьи. Мы выражаем благодарность тем, кто о нём заботился, а также многим, кто любил и поддерживал его. В настоящее время мы просим уважать частную жизнь семьи», - говорится в заявлении близких Чарльтона.
Бобби Чарльтон – один из величайших английских футболистов. В 1966 году Чарльтон выигрывал «Золотой мяч».
ПС если мне не изменяет память, именно про Бобби Чарльтона я читал, что это был не просто классный футболист , но и джентльмен, который чуть ли не одну всего желтую получил за карьеру и то за то, что заступился за товарища по команде...
Как метко однажды заметил Райан Гиггз: «Очередь за автографом к Бобби Чарльтону длиннее очередей за автографами современных футболистов».
еще раз-мои самые глубокие соболезнования всем моим братьям по любви к МЮ и к легендам этого великого клуба...
PS:..даже Alex1972 в этот день не кривляется и не хамит.Все таки есть у него сердце...
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