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​Умер легендарный сэр Бобби Чарльтон

21 Октября 2023 • 18:17 Комментировать (6)

Грустные новости из Англии. Из жизни ушёл сэр Бобби Чарльтон – легенда «Манчестер Юнайтед» и английской национальной сборной. Чарльтону было 86 лет…

«С большой печалью сообщаем, что сэр Бобби мирно скончался рано утром в субботу. Он был в кругу своей семьи. Мы выражаем благодарность тем, кто о нём заботился, а также многим, кто любил и поддерживал его. В настоящее время мы просим уважать частную жизнь семьи», - говорится в заявлении близких Чарльтона.

Бобби Чарльтон – один из величайших английских футболистов. В 1966 году Чарльтон выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Бобби Чарльтон
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
21 Октября 2023 в 19:04
грустная конечно...но никто не бессмертен - а этот человек прожил долгую жизнь и оставил по меньшей мере в футбольном сообществе яркий след!
ПС если мне не изменяет память, именно про Бобби Чарльтона я читал, что это был не просто классный футболист , но и джентльмен, который чуть ли не одну всего желтую получил за карьеру и то за то, что заступился за товарища по команде...
Манкунианец76
21 Октября 2023 в 19:16
За всю свою карьеру Бобби Чарльтон ни разу не удалялся с поля и получил лишь одну желтую карточку.
Как метко однажды заметил Райан Гиггз: «Очередь за автографом к Бобби Чарльтону длиннее очередей за автографами современных футболистов».
еще раз-мои самые глубокие соболезнования всем моим братьям по любви к МЮ и к легендам этого великого клуба...
PS:..даже Alex1972 в этот день не кривляется и не хамит.Все таки есть у него сердце...
NOBODY
21 Октября 2023 в 19:42
вот-вот, значит я не ошибся )) именно про Бобби читал это....Легенда!!
Манкунианец76
21 Октября 2023 в 18:50
легенда не только МЮ и Англии,но и всего футбольного мира.При жизни одна из трибун на Олд Траффорд названа в его честь и перед стадионом стоит его бронзовая фигура в окружении таких же столпов МЮ.Покойся с миром,великий...
Alex1972
21 Октября 2023 в 18:27
Ушёл чемпион мира.. Жаль..
Ceroki
21 Октября 2023 в 18:20
Возраст..земля пухом .
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