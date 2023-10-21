​Гвардиола объяснил, почему Эдерсон остался в запасе

В субботу «Манчестер Сити» проводит домашний матч девятого тура Премьер-лиги против «Брайтона». Место в рамке ворот «горожан» занял Штефан Ортега, а Эдерсон начал игру на скамейке запасных. Главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола дал комментарий на этот счёт.

«Эдерсон мог играть, но мы решили дать ему немного отдохнуть. Вот и всё», - сказал Гвардиола, чьи слова приводятся на страницах портала Goal.

Следить за развитием событий в матче между «Манчестер Сити» и «Брайтоном» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после восьми туров «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.