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​Гвардиола объяснил, почему Эдерсон остался в запасе

21 Октября 2023 • 17:51 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Брайтон
1 1.40 X 5.40 2 7.10
2-й тайм

В субботу «Манчестер Сити» проводит домашний матч девятого тура Премьер-лиги против «Брайтона». Место в рамке ворот «горожан» занял Штефан Ортега, а Эдерсон начал игру на скамейке запасных. Главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола дал комментарий на этот счёт.

«Эдерсон мог играть, но мы решили дать ему немного отдохнуть. Вот и всё», - сказал Гвардиола, чьи слова приводятся на страницах портала Goal.

Следить за развитием событий в матче между «Манчестер Сити» и «Брайтоном» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после восьми туров «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эдерсон Мораес
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