«Эвертон» победил в дерби Мерсисайда лишь раз за 13 лет

«Эвертон» сегодня вечером потерпел очередную неудачу с «Ливерпулем» в дерби Мерсисайда. Как ни старались обороняться «ириски», команда Шона Дайча всё же пропустила два безответных гола, их авторами стал Мохамед Салах, один раз отличившись с пенальти.

Любопытно, что с 17 октября 2010 года «Эвертон» побеждал в знаменитом дерби во всех турнирах лишь один раз. Случилось это в феврале 2021 года – тогда «ириски» со счётом 2:0 обыграли «красных» у них же дома. В остальных же 28 матчах «Эвертон» 15 раз проиграл и 13 раз сыграл с «Ливерпулем» вничью.

Более подробно о сегодняшнем дерби читайте в нашем обзоре.