​Звезда «Ливерпуля» попал в ДТП и чудом выжил

Звёздный защитник «Ливерпуля» и национальной сборной Англии Трент Александер-Арнольд чудом остался жив по итогам дорожно-транспортного происшествия. Об этом на своих страницах пишет The Sun. Инцидент произошёл на днях.

По данным источника, сильный ураган вырвал опору электропередачи весом около полтонны, и она упала на дорогу, где зацепила автомобиль BMW. Позади ехал Александер-Арнольд на своём Range Rover. Футболист резко затормозил и повернул руль. Избежать столкновения с BMW не удалось.

Трент выбежал из автомобиля, чтобы узнать о состоянии второго водителя. Оба чудом не пострадали.