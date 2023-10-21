Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Звезда «Ливерпуля» попал в ДТП и чудом выжил

21 Октября 2023 • 17:04 Комментировать

Звёздный защитник «Ливерпуля» и национальной сборной Англии Трент Александер-Арнольд чудом остался жив по итогам дорожно-транспортного происшествия. Об этом на своих страницах пишет The Sun. Инцидент произошёл на днях.

По данным источника, сильный ураган вырвал опору электропередачи весом около полтонны, и она упала на дорогу, где зацепила автомобиль BMW. Позади ехал Александер-Арнольд на своём Range Rover. Футболист резко затормозил и повернул руль. Избежать столкновения с BMW не удалось.

Трент выбежал из автомобиля, чтобы узнать о состоянии второго водителя. Оба чудом не пострадали.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
2
0
1.32 6.00 9.80
Видео
60 мин
Брентфорд Брентфорд
Бёрнли Бёрнли
1
0
1.79 3.85 4.70
Видео
60 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
2
0
1.43 5.40 6.80
Видео
60 мин
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лутон Таун Лутон Таун
1
0
1.82 3.70 4.80
Видео
60 мин
Борнмут Борнмут
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
1
2.21 3.65 3.30
Видео
60 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3
0
1.46 4.80 7.40
Видео
21.10.23 в 19:30
Челси Челси
Арсенал Арсенал
3.30 3.55 2.25
Видео
21.10.23 в 22:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
5.80 4.70 1.54
Видео
22.10.23 в 18:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Вест Хэм
1.81 4.20 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола объяснил, почему Эдерсон остался в запасе
17:13 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» победил в дерби Мерсисайда лишь раз за 13 лет
17:04 · Англия. Премьер-лига
​Звезда «Ливерпуля» попал в ДТП и чудом выжил
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16:06 · Англия. Премьер-лига
​Эдерсон – в запасе: «Манчестер Сити» озвучил состав на игру с «Брайтоном»
15:57 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс отреагировал на слухи о конфликте с Эмери
15:57 · Англия. Премьер-лига
Шоу получил рецидив травмы
15:45 · Англия. Премьер-лига
​Пиоли – о Тонали: «Мы были удивлены и шокированы»
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Макманаман сравнил «Ливерпуль» с «Реалом» начала нулевых
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
13:51 · Англия. Премьер-лига
​Уткин дал неожиданный прогноз на дерби «Челси» - «Арсенал»
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал состав на дерби с «Эвертоном»
13:21 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Стерлинг помог мне принять решение о переходе в «Челси»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «У Колвилла есть все качества, которые необходимы центральному защитнику»
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересовался игроком «Челси»
Все новости
Рекомендуем