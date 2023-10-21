Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Удаление Янга и дубль Салаха: «Ливерпуль» с трудом додавил «Эвертон» в дерби Мерсисайда

21 Октября 2023 • 16:32 Комментировать (3)
Ливерпуль
2:0
Эвертон

«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч девятого тура АПЛ состоялся 21 октября на стадионе «Энфилд».

Протокол игры  
Ливерпуль2:0Эвертон
(1:0) Салах Мохамед 75'  
(2:0) Салах Мохамед 90'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате Ибраима  50' 66' (Матип Жоэль ( 66') Ван Дейк ВиргилЦимикас Костас 62' (Нуньес Дарвин ( 62') Гравенберх Райан 62' (Эллиотт Харви ( 62') Макаллистер АлексисСобослаи ДоминикСалах МохамедЖота ДиогуДиас Луис 81' (Гомес Джо ( 81')
Запасные: Эндо ВатаруКеллехер КаомхинМакКоннелл ДжеймсСкэнлон КалумКуанса Джарелл
Пикфорд ДжорданЯнг Эшли  18'  37'Тарковски Джеймс  32'Брэнтуэйт ДжерредМиколенко Виталий 88' (Чермити Юссеф ( 88') Харрисон Джек 46' (Паттерсон Нэйтан ( 46') Гарнер ДжеймсОнана Амаду 80' (Данджума Арно ( 80') Макнил Дуайт 46' (Кин Майкл ( 46') Дукуре АбдулайКалверт-Льюин Доминик 61' (Гомеш Бету ( 61')
Запасные: Гуэйе ИдриссаГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин Льюис
21 октября. Стадион "Энфилд".

 

С международной паузы АПЛ вернулась ливерпульским дерби. «Красные» против «ирисок» в первом матче девятого тура – принципиальнейшее противостояние врагов-соседей. Клопп вновь сетовал на состав, ведь в международную паузу Юрген потерял Энди Робертсона. Шотландца в старте заменил Цимикас, а в остальном сочетание было довольно предсказуемым. Диас, Жота и Салах впереди, Макаллистер, Собослаи и Гравенберх в полузащите, а оборону дополнили Трент, Ван Дейк и Конате.

Ранние матчи у «Ливерпуля» получаются не очень, но тут «красные» начали неплохо. В первой же атаке Салах простил «ирисок». Закинул мяч слева Луис Диас, Мохамед избежал офсайда, но из выгодной позиции в центре штрафной площади Салах умудрился махнуть ногой мимо мяча. Далее Собослаи сыграл на Жоту, тот отдал в штрафную площадь на Диаса, который с угла бил вроде бы наверняка, но в падении сумел принять на этот выпад себя Эшли Янг.

Спас в том эпизоде, но подвёл на исходе первого тайма. Эшли Янг с самого начала встречи действовал нервно, частенько перегибал в борьбе. И вот, Луис Диас срезал угол и на входе в штрафную площадь получил по ногам от Янга. Немного подумав, Поусон предъявил Эшли вторую жёлтую карточку и на весь второй тайм «ириски» остались в меньшинстве.

Численное преимущество не сильно взбодрило «Ливерпуль». «Красные» продолжили владеть инициативой, много атаковали позиционно, но остроты не хватало. Тарковски сблокировал удар Салаха – вот и всё, чем могли похвастаться хозяева. Клопп на исходе часа игры сделал тройную замену, выпустив Дарвина, Матипа и Эллиота, но не они решили исход встречи. В долгой позиционной атаке «Ливерпуля» случился прострел Луиса Диаса, а мяч был остановлен отставленной рукой Майкла Кина. После небольшой паузы арбитр указал на «точку».

Мохамед Салах вызвался исполнять пенальти и сделал всё очень чётко. Мяч улетел в правый угол, Пикфорд – в противоположный, а счёт наконец открыт – 1:0. И ведь не было больше моментов у «Ливерпуля», только за секунду до финального свистка сумели хозяева сообразить второй гол. На седьмой компенсированной минуте Мо Салах оформил дубль в контратаке, воспользовавшись передачей Дарвина Нуньеса - 2:0. С трудом «красные» додавили «Эвертон», почти час игравший в меньшинстве, и выиграли мерсисайдское дерби.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
snk6565
21 Октября 2023 в 17:18
И что теперь скажет Клопп по поводу судейства?...не уверен, что 10 на 10 ливер имел бы такой же результат
Роман Мамедов
21 Октября 2023 в 17:12
плюс симпатизирую ньюкаслу еще немного ))))
Роман Мамедов
21 Октября 2023 в 17:10
ставил на исход 12 прелайв и очень нервничал под конец матча когда ничья сохранялась но тем интересен прекрасен футбол !!!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
2
0
1.32 6.00 9.80
Видео
61 мин
Брентфорд Брентфорд
Бёрнли Бёрнли
1
0
1.79 3.85 4.70
Видео
61 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
2
0
1.43 5.40 6.80
Видео
61 мин
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лутон Таун Лутон Таун
1
0
1.82 3.70 4.80
Видео
61 мин
Борнмут Борнмут
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
1
2.21 3.65 3.30
Видео
61 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3
0
1.46 4.80 7.40
Видео
21.10.23 в 19:30
Челси Челси
Арсенал Арсенал
3.30 3.55 2.25
Видео
21.10.23 в 22:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
5.80 4.70 1.54
Видео
22.10.23 в 18:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Вест Хэм
1.81 4.20 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола объяснил, почему Эдерсон остался в запасе
17:13 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» победил в дерби Мерсисайда лишь раз за 13 лет
17:04 · Англия. Премьер-лига
​Звезда «Ливерпуля» попал в ДТП и чудом выжил
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16:06 · Англия. Премьер-лига
​Эдерсон – в запасе: «Манчестер Сити» озвучил состав на игру с «Брайтоном»
15:57 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс отреагировал на слухи о конфликте с Эмери
15:57 · Англия. Премьер-лига
Шоу получил рецидив травмы
15:45 · Англия. Премьер-лига
​Пиоли – о Тонали: «Мы были удивлены и шокированы»
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Макманаман сравнил «Ливерпуль» с «Реалом» начала нулевых
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
13:51 · Англия. Премьер-лига
​Уткин дал неожиданный прогноз на дерби «Челси» - «Арсенал»
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал состав на дерби с «Эвертоном»
13:21 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Стерлинг помог мне принять решение о переходе в «Челси»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «У Колвилла есть все качества, которые необходимы центральному защитнику»
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересовался игроком «Челси»
Все новости
Рекомендуем