Удаление Янга и дубль Салаха: «Ливерпуль» с трудом додавил «Эвертон» в дерби Мерсисайда

«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч девятого тура АПЛ состоялся 21 октября на стадионе «Энфилд».

С международной паузы АПЛ вернулась ливерпульским дерби. «Красные» против «ирисок» в первом матче девятого тура – принципиальнейшее противостояние врагов-соседей. Клопп вновь сетовал на состав, ведь в международную паузу Юрген потерял Энди Робертсона. Шотландца в старте заменил Цимикас, а в остальном сочетание было довольно предсказуемым. Диас, Жота и Салах впереди, Макаллистер, Собослаи и Гравенберх в полузащите, а оборону дополнили Трент, Ван Дейк и Конате.

Ранние матчи у «Ливерпуля» получаются не очень, но тут «красные» начали неплохо. В первой же атаке Салах простил «ирисок». Закинул мяч слева Луис Диас, Мохамед избежал офсайда, но из выгодной позиции в центре штрафной площади Салах умудрился махнуть ногой мимо мяча. Далее Собослаи сыграл на Жоту, тот отдал в штрафную площадь на Диаса, который с угла бил вроде бы наверняка, но в падении сумел принять на этот выпад себя Эшли Янг.

Спас в том эпизоде, но подвёл на исходе первого тайма. Эшли Янг с самого начала встречи действовал нервно, частенько перегибал в борьбе. И вот, Луис Диас срезал угол и на входе в штрафную площадь получил по ногам от Янга. Немного подумав, Поусон предъявил Эшли вторую жёлтую карточку и на весь второй тайм «ириски» остались в меньшинстве.

Численное преимущество не сильно взбодрило «Ливерпуль». «Красные» продолжили владеть инициативой, много атаковали позиционно, но остроты не хватало. Тарковски сблокировал удар Салаха – вот и всё, чем могли похвастаться хозяева. Клопп на исходе часа игры сделал тройную замену, выпустив Дарвина, Матипа и Эллиота, но не они решили исход встречи. В долгой позиционной атаке «Ливерпуля» случился прострел Луиса Диаса, а мяч был остановлен отставленной рукой Майкла Кина. После небольшой паузы арбитр указал на «точку».

Мохамед Салах вызвался исполнять пенальти и сделал всё очень чётко. Мяч улетел в правый угол, Пикфорд – в противоположный, а счёт наконец открыт – 1:0. И ведь не было больше моментов у «Ливерпуля», только за секунду до финального свистка сумели хозяева сообразить второй гол. На седьмой компенсированной минуте Мо Салах оформил дубль в контратаке, воспользовавшись передачей Дарвина Нуньеса - 2:0. С трудом «красные» додавили «Эвертон», почти час игравший в меньшинстве, и выиграли мерсисайдское дерби.