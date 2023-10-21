​Эдерсон – в запасе: «Манчестер Сити» озвучил состав на игру с «Брайтоном»

В субботу вечером «Манчестер Сити» будет принимать «Брайтон» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Ортега, Уокер, Стоунс, Аканджи, Гвардиол, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Альварес, Холанн.

Стоит сказать, что основной вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон начнёт матч на скамейке запасных.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брайтоном» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Манчестер Сити» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.