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​Тилеманс отреагировал на слухи о конфликте с Эмери

21 Октября 2023 • 15:57 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
1 1.90 X 3.95 2 4.00
22.10 18:30

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс высказался по поводу слухов о конфликте с Унаи Эмери. Сообщалось, что бельгиец хочет сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

«Слухи о конфликте с Эмери? Мне все это присылают, я смотрю и смеюсь, потому что это чепуха. Тренер поддерживает меня с самого начала, у нас очень хорошие профессиональные отношения.

Я усердно работаю каждый день и становлюсь лучше. Возможно, мне здесь нужно больше времени, чем в «Лестере», но я начну показывать свой уровень, я уверен», - цитирует Тилеманса портал Goal.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Юри Тилеманс Астон Вилла
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