​Тилеманс отреагировал на слухи о конфликте с Эмери

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс высказался по поводу слухов о конфликте с Унаи Эмери. Сообщалось, что бельгиец хочет сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

«Слухи о конфликте с Эмери? Мне все это присылают, я смотрю и смеюсь, потому что это чепуха. Тренер поддерживает меня с самого начала, у нас очень хорошие профессиональные отношения.

Я усердно работаю каждый день и становлюсь лучше. Возможно, мне здесь нужно больше времени, чем в «Лестере», но я начну показывать свой уровень, я уверен», - цитирует Тилеманса портал Goal.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.