Шоу получил рецидив травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу вернётся на поле позже, чем предполагалось ранее. Дело в том, что футболист получил рецидив своей травмы, что отсрочило его возвращение в строй.

Centre Devils сообщает, что Шоу на тренировке получил рецидив той же травмы, из-за которой выбыл из строя в конце августа. Напомним, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на последней пресс-конференции сообщил, что Люк ещё далёк от возвращения на поле.

Шоу в этом сезоне успел провести всего два матча в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием. Под руководством тен Хага Люк выступал как на левом фланге, так и в центре обороны.