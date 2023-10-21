​Пиоли – о Тонали: «Мы были удивлены и шокированы»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий по поводу ситуации с полузащитником Сандро Тонали.

Как известно, в отношении Тонали сейчас идёт разбирательство – он нарушил правила по ставкам на спорт и, вероятно, получит дисквалификацию.

«Мы были удивлены и шокированы. Мысленно я рядом с Сандро. Я хочу судить его не за то, что он сделал, а за то, как он это преодолеет. Я всегда буду рядом с ним и постараюсь ему помочь», - слова Пиоли приводит Sky.

Напомним, что в летнее трансферное окно Сандро Тонали покинул «Милан» и перебрался в английский «Ньюкасл».